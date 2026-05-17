A Modena, un uomo ha subito un'aggressione con un coltello al volto, ma è riuscito a fermare l'aggressore. La donna coinvolta in un incidente stradale è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni di salute non sono state ancora rese note. La polizia sta indagando sull'accaduto, mentre sul luogo sono stati trovati elementi che potrebbero aiutare a ricostruire la vicenda. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni dell'aggressione o alle condizioni attuali delle persone coinvolte.

? Punti chiave Come ha fatto Luca Signorelli a bloccare l'aggressore nonostante il coltello?. Quali sono le reali condizioni di salute della donna investita?. Perché il conducente ha lanciato l'auto contro i pedoni nel centro?. Cosa ha spinto il 31enne a reagire con violenza dopo la fuga?.? In Breve Salim El Koudri ha investito pedoni lanciando un'auto a velocità elevata a Modena.. La vittima ha perso entrambe le gambe a causa del violento impatto.. Luca Signorelli ha subito un fendente alla testa durante lo scontro con il coltello.. Cinque passanti hanno collaborato per neutralizzare il 31enne prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.. A... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, ferito al volto blocca l’aggressore con il coltello

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