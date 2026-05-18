Nella notte tra sabato e domenica, una lite tra vicini a Treviglio si è conclusa con un episodio di violenza. Un uomo di 52 anni si è recato sanguinante alla caserma dei carabinieri, raccontando di essere stato ferito al volto con un coltello. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini e hanno arrestato un uomo di 54 anni, ritenuto coinvolto nell’aggressione. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione tra i due vicini, senza ulteriori dettagli su cosa abbia scatenato la lite.

LE INDAGINI. L’episodio nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio. La vittima, un 52enne, si è presentata sanguinante alla caserma dei carabinieri. L’aggressione sarebbe nata da dissidi di vicinato. Si è presentato all’ingresso della caserma dei carabinieri di Treviglio in evidente stato di agitazione e sanguinante. È accaduto intorno alle 23.30 di sabato 16 maggio. La vittima, un cittadino egiziano di 52 anni residente nella cittadina, è stata immediatamente soccorsa dai militari presenti in sede, che hanno richiesto l’intervento del personale sanitario. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. I sanitari hanno riscontrato una profonda ferita da arma da taglio al capo e al volto, estesa dalla regione parietale sinistra fino all’area mandibolare, con interessamento di strutture vascolari e una importante emorragia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Treviglio, ferito al volto con un coltello dopo una lite tra vicini: arrestato 54enne

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