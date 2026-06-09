Legnini ha vinto il ballottaggio a Chieti, ottenendo l’incarico di sindaco. Ora si trova di fronte alla sfida di risanare le finanze del comune, che si trova in dissesto finanziario. Nei prossimi giorni, dovrà avviare le procedure per rimettere in moto l’amministrazione e adottare le prime misure per stabilizzare il bilancio. La gestione del debito e il rispetto delle scadenze sono tra le priorità.

? Domande chiave? In Breve Legnini eletto sindaco di Chieti dopo una vittoria netta e bella. Giovanni Legnini è il nuovo sindaco di Chieti dopo il ballottaggio, una vittoria che ha accolto con entusiasmo davanti al suo comitato elettorale. Il neo eletto ha dedicato il risultato ai cittadini e alle cittadine, parlando di una battaglia vinta in un contesto dove gli esiti non erano affatto scontati. Per il nuovo amministratore, questo traguardo segna la fine di anni molto difficili e sofferti, caratterizzati da numerosi sacrifici per la comunità. La sfida del dissesto e l’impegno verso la città. Il primo grande obiettivo di Legnini riguarda il risanamento delle finanze comunali. L’ex vicepresidente del Csm ha dichiarato che la priorità assoluta sarà uscire dal dissesto finanziario che affligge l’ente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, Legnini vince il ballottaggio: sfida al dissesto finanziario

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