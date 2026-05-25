A Chieti, la corsa alle elezioni vede Legnini al di sotto del 50%, secondo le ultime proiezioni. Sicari si posiziona al secondo posto e Colantonio al terzo. Il centrodestra resta diviso e la sfida per il ballottaggio resta aperta. La competizione si mantiene incerta, con nessuno dei candidati ancora sicuro di vincere al primo turno. I risultati indicano una situazione di equilibrio tra i principali contendenti.

Chieti - La quarta proiezione Noto Sondaggi per Il CentroRete8 indica Legnini sotto il 50%, con Sicari secondo e Colantonio terzo nella corsa teatina. A Chieti prende sempre più consistenza lo scenario del ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco. Secondo la quarta proiezione elaborata dall’istituto Noto Sondaggi per il gruppo Il CentroRete8, con una copertura del campione pari al 35%, il candidato unitario del centrosinistra Giovanni Legnini resta nettamente in testa, ma si ferma al 48,5%, sotto la soglia necessaria per chiudere la partita al primo turno. Alle sue spalle si colloca Cristiano Sicari, candidato del centrodestra, accreditato del 25,8%. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Chieti verso il ballottaggio: Legnini avanti, centrodestra diviso e sfida ancora apertissima

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