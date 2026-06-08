Il candidato del centrosinistra ha vinto il ballottaggio a Chieti, mantenendo la guida del capoluogo. La vittoria è stata possibile grazie al vantaggio accumulato al primo turno. L’affluenza alle urne è diminuita rispetto alle elezioni di maggio. Il centrodestra è stato sconfitto al secondo turno, confermando la conferma del sindaco uscente. La partecipazione complessiva alle urne è risultata inferiore rispetto alla consultazione precedente.

Chieti - Il centrosinistra conserva la guida del capoluogo teatino: decisivo il vantaggio costruito al primo turno, mentre l’affluenza scende rispetto alla precedente consultazione elettorale di maggio. Giovanni Legnini è il nuovo sindaco di Chieti. Quando lo scrutinio è ormai vicino alla conclusione, il risultato appare definito: il candidato del centrosinistra si attesta al 52,39%, mentre Cristiano Sicari, sostenuto dal centrodestra, si ferma al 47,61%. Un margine non larghissimo, ma sufficiente a rendere irrecuperabile il distacco nelle ultime sezioni ancora da completare. La città conferma quindi la guida dell’area progressista e civica dopo il mandato di Diego Ferrara. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Chieti cambia passo: Legnini vince il ballottaggio, centrodestra battuto al ballottaggio

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