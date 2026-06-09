Milly Carlucci ha nuovamente invitato Chiara Ferragni a partecipare a Ballando con le stelle. La conduttrice ha espresso interesse nel coinvolgere l'influencer nel cast del programma di danza. Ferragni non ha ancora dato una risposta definitiva alla proposta. La richiesta di partecipazione è stata comunicata attraverso canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla decisione finale.

Continua il corteggiamento di Milly Carlucci, che da tempo vorrebbe Chiara Ferragni a Ballando con le stelle. Ci aveva già provato lo scorso anno, ma l’imprenditrice digitale aveva detto di no. Anche quest’anno la conduttrice le ha proposto di scendere in pista ma l’influencer avrebbe nuovamente declinato l’invito perché impegnata in altri progetti sul piccolo schermo. Chiara Ferragni rifiuta Ballando con le stelle: il nuovo progetto. La macchina di Ballando con le stelle si è già messa in moto: Milly Carlucci sta lavorando alla costruzione del nuovo cast del dancing show. Tra i suoi desideri c’è quello di vedere in pista Chiara Ferragni, che corteggia da diverso tempo. La stessa conduttrice lo scorso anno aveva raccontato di aver contattato l’imprenditrice digitale, spiegando: “ Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? L’ho chiamata ma al momento non se l’è sentita “. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Chiara Ferragni corteggiata da Milly Carlucci: la risposta per Ballando con le stelle

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