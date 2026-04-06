Selvaggia Lucarelli si prepara a collaborare con Mediaset, ampliando così i suoi impegni televisivi. La giornalista aveva partecipato a Ballando con le stelle, ma non è ancora chiaro se continuerà nel programma o meno. Di recente, Milly Carlucci ha rilasciato dichiarazioni che fanno luce sulla sua presenza nel cast e sul suo possibile addio alla trasmissione. La situazione resta ancora da definire, ma le novità sono attese a breve.

Selvaggia Lucarelli amplia i suoi impegni televisivi e si avvicina anche a Mediaset: ma cosa succederà con Ballando con le Stelle? Le parole di Milly Carlucci fanno chiarezza sul futuro. Leggi anche: Selvaggia Lucarelli fa scoppiare la bufera a Mediaset, un noto programma contro di lei: clima tesissimo Selvaggia Lucarelli è una delle opinioniste più riconoscibili degli ultimi anni e, negli ultimi mesi, ha ampliato la propria presenza sul piccolo schermo. Le sue recenti partecipazioni a programmi diversi hanno inevitabilmente acceso il dibattito tra pubblico e addetti ai lavori, alimentando interrogativi sul suo futuro all’interno di Ballando con le Stelle, uno degli show più seguiti della Rai. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli diventa un volto Mediaset e dice addio a Ballando con le stelle? La risposta di Milly Carlucci

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