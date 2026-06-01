Selvaggia Lucarelli al bivio | il futuro a Ballando con le stelle svelato da Milly Carlucci
Selvaggia Lucarelli potrebbe lasciare il suo ruolo attuale per condurre la prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Le voci su un suo possibile approdo nel programma sono diventate più insistenti nelle ultime settimane. La decisione non è ancora ufficiale, ma si parla di una possibile svolta nella carriera televisiva della giornalista. Nel frattempo, il suo futuro a Ballando con le stelle non è stato ancora confermato o smentito.
Roma, 1 giugno 2026 – Il futuro televisivo di Selvaggia Lucarelli resta al centro delle indiscrezioni che diventano sempre più insistenti su un suo possibile passaggio alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Un’ipotesi che solleva inevitabilmente interrogativi anche sul futuro della giuria di Ballando con le stelle. Da anni presenza fissa dello show del sabato sera di Raiuno, la Lucarelli potrebbe essere chiamata ad una scelta. A tentare di fare chiarezza è stata Milly Carlucci che, tuttavia, ai microfoni de Il Messaggero, ha preferito non svelare tutte le novità della prossima stagione dello show. La strategia di Milly Carlucci. Milly Carlucci, dal canto suo, non si lascia distrarre dalle voci del mercato televisivo: la sua priorità resta il lavoro dietro le quinte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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