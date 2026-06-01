Selvaggia Lucarelli al bivio | il futuro a Ballando con le stelle svelato da Milly Carlucci

Notizia in breve

Selvaggia Lucarelli potrebbe lasciare il suo ruolo attuale per condurre la prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Le voci su un suo possibile approdo nel programma sono diventate più insistenti nelle ultime settimane. La decisione non è ancora ufficiale, ma si parla di una possibile svolta nella carriera televisiva della giornalista. Nel frattempo, il suo futuro a Ballando con le stelle non è stato ancora confermato o smentito.