Pierburg Livorno | Accordo Rheinmetall-Aequita per la vendita c' è la firma L' ira dei sindacati | Schiaffo a istituzioni e lavoratori

È stato firmato l’accordo tra Rheinmetall e Aequita per la vendita di Pierburg Livorno, con un prezzo di circa 350 milioni di euro, soggetto a eventuali adeguamenti di mercato prima del closing. Il fatturato del settore civile dell’azienda si aggira intorno ai 12 milioni di euro, mentre il totale complessivo dell’azienda si avvicina ai 12 miliardi di euro. I sindacati hanno commentato l’accordo criticando la scelta e definendola un “schiaffo” alle istituzioni e ai lavoratori.

Molto meno di mezzo miliardo di euro, per la precisione 350 milioni di euro salvo adeguamenti di mercato fino al closing - a fronte di un fatturato che, per il solo ramo civile d'azienda, si aggira intorno al paio sui circa dodici complessivi dell'intero colosso. È il valore - sottostimato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Temi più discussi: Vendita Pierburg, ira dei sindacati: Schiaffo alle istituzioni e nessuna garanzia; Automotive, Rheinmetall vende la divisione di Pierburg ad Aequita per 350 milioni. Sciopero a Livorno; Rheinmetall vende Pierburg per 350 milioni: cresce la protesta a Livorno; Venduti gli stabilimenti Pierburg di Lanciano e Livorno: scatta lo sciopero.

#Pierburg #Livorno, #Rheinmetall firma la vendita ad #Aequita. Grave atto nei confronti delle istituzioni e dei lavoratori x.com

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