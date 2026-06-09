Cesare Cremonini gli ultimi 5 concerti dai grandi numeri Annuncia un nuovo album entro la fine dell' anno e lo stop agli stadi Il video su Amicait

Cesare Cremonini ha registrato il tutto esaurito nelle ultime due date al Circo Massimo di Roma, con migliaia di spettatori presenti. Ha annunciato un nuovo album in uscita entro la fine dell’anno e ha confermato che non si esibirà più negli stadi. Il cantante ha condiviso un video sulla piattaforma Amica.it, mentre i suoi ultimi cinque concerti hanno attirato grandi numeri di pubblico.

(askanews) – Cesare Cremonini fa il “pieno” al Circo Massimo di Roma, con una doppia data da tutto esaurito. Annuncia l’uscita di un album, entro la fine dell’anno, un disco che definisce “di rottura”, e che segnerà la fine dei live nelle grandi location. «Basta lustrini. Questi sono gli ultimi 5 concerti dai grandi numeri», dice l’artista bolognese, che ha infiammato la Capitale. Prima del live ha voluto raccontare il suo nuovo progetto, e come il sassofono, uno strumento che ha imparato in pochi mesi, è stato il suo medicinale per la rinascita dopo un periodo difficile. GUARDA LE FOTO Cesare Cremonini, le foto del cantante all’uscita del nuovo album. «Sono qua per annunciarvi che ho pronto un album, che ho realizzato in questo periodo, un album molto importante che uscirà entro la fine dell’anno – racconta Cremonini -. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cesare Cremonini, gli ultimi 5 concerti dai grandi numeri. Annuncia un nuovo album entro la fine dell'anno e lo stop agli stadi. Il video su Amica.it

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