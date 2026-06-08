Cesare Cremonini ha concluso due concerti al Circo Massimo, attirando migliaia di spettatori. Durante gli eventi, il cantante ha annunciato che si dedicherà esclusivamente ai live in teatri e palazzetti, lasciando gli stadi. Le serate hanno visto una grande partecipazione e sono state considerate tra le più memorabili della stagione musicale in città. La decisione viene comunicata senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Due serate indimenticabili al Circo Massimo, ormai vera e propria Mecca della musica dal vivo nostrana e internazionale, hanno incoronato Cesare Cremonini -qualora ce ne fosse ancora bisogno- come imperatore della Capitale. Le due serate romane del Live2026, che andranno poi in onda il prossimo 2 settembre su Rai 1, sono state caratterizzate da ospiti speciali, da Elisa a Jovanotti, da Valentino Rossi a Luca Carboni, da una tenera dedica a sua madre, in tribuna ad applaudirlo, e dalla performance a sorpresa della fidanzata Caterina Licini, ex allieva di Amici, che ha ballato sulle note de La ragazza del futuro, scatenando i gossip. «Io sono qua per raccontarvi una storia», ha detto alla distesa infinita di fan accorsi ad ascoltarlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’imperatore Cesare Cremonini conquista il Circo Massimo e annuncia l’addio agli stadi

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