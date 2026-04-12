Cosmo presenta il suo nuovo album La fonte e annuncia | Farò concerti al mattino La video-intervista su Amicait

(askanews) – Lontano da definizioni rigide o facilmente incasellabili, Cosmo presenta La Fonte, il suo nuovo album. «L’idea della fonte è: sia quella di un’origine, di qualcosa che si trova a ritroso, sia quella di una sorgente, di qualcosa di puro, qualcosa di positivo. Viviamo tempi duri e mi sono accorto a posteriori che andare a cercare questa fonte, era cercare una sorgente anche di energie, di idee, di sentimenti positivi. La fonte è in grado di trasformare il dolore in qualcosa di bello, di utile». In questo disco Cosmo riafferma la propria identità autoriale senza rinnegare il percorso che lo ha portato fin qui. «Il percorso musicale è stato sicuramente di allontanamento dalla matrice clubbing, volutamente, perché, sia per me che per Alessio, era il momento di esplorare altri linguaggi.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cosmo presenta il suo nuovo album "La fonte" e annuncia: «Farò concerti al mattino». La video-intervista su Amica.it

Dopo il successo al Festival di Sanremo, Ditonellapiaga pubblica il nuovo album Miss Italia: la video-intervista su Amica.it(askanews) – Ditonellapiaga continua a sorprendere, dopo la travolgente performance a Sanremo, che l’ha vista prima nella serata delle cover e terza...

Leggi anche: Cosmo presenta l’album “La Fonte”: “Questo disco è una terapia. Abbiamo pianto ascoltando uno dei brani”