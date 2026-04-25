Castrovillari Anna De Gaio apre un nuovo dialogo con i cittadini

Sabato 25 aprile, a Castrovillari, Anna De Gaio ha inaugurato un nuovo punto di incontro dedicato ai cittadini. La candidata del centrodestra ha annunciato l’apertura di uno spazio di confronto diretto con le persone e le associazioni locali. L’evento ha coinvolto residenti e rappresentanti di diversi gruppi, offrendo l’opportunità di discutere questioni e proposte direttamente con la candidata.

? Cosa sapere Anna De Gaio apre nuovo punto d'incontro a Castrovillari sabato 25 aprile.. La candidata centrodestra punta su dialogo diretto con cittadini e associazioni locali.. Stasera, sabato 25 aprile alle ore 20.00, Corso Garibaldi 68 a Castrovillari ospiterà l’apertura del punto d’incontro promosso da Anna De Gaio, candidata sindaco sostenuta dal centrodestra, per avviare un dialogo diretto con la cittadinanza. L’appuntamento serale in pieno centro non rappresenta solo un evento, ma si configura come una piattaforma di partecipazione dove associazioni, realtà locali e singoli cittadini potranno condividere le proprie criticità e proporre idee.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castrovillari, Anna De Gaio apre un nuovo dialogo con i cittadini Notizie correlate Castrovillari, Anna De Gaio sfida il centrosinistra per il futuroLa corsa per la guida di Castrovillari si è ufficialmente accesa con la presentazione della candidata del centrodestra, Anna De Gaio. Basile apre la campagna al Palacultura: presentazione liste e dialogo con i cittadiniSarà il Palacultura di Messina a ospitare stasera, alle 19, l’apertura ufficiale della campagna elettorale del candidato sindaco Federico Basile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni Castrovillari: Anna De Gaio guida il centrodestra per rilanciare la città e il Pollino · CosenzaChannel.it; Amministrative, a Castrovillari ci sono già sorprese: si compatta il movimentismo a sinistra mentre a destra irrompe Vannacci; Elezioni 2026, ecco perché il voto in questi tre centri del Cosentino va ben oltre il dato locale – NOMI; Elezioni, Castrovillari al bivio: l'onda civica di Luca Donadio sfida i blocchi tradizionali · CosenzaChannel.it. Castrovillari: inaugurazione punto incontro di Anna De Gaio, candidata a sindacoOggi, sabato 25 aprile, alle ore 20.00, in Corso Garibaldi, 68 a Castrovillari, si terrà l’apertura del punto incontro di Anna De Gaio, candidata a sindaco per il centrodestra alla guida della città ... sibarinet.it Elezioni Castrovillari, il candidato del CentroDestra Anna De Gaio apre un punto d’incontro per la cittàOggi, sabato 25 aprile, alle ore 20.00, in Corso Garibaldi 68 a Castrovillari, si terrà l’apertura del punto incontro di Anna De Gaio, candidata a sindaco per il centrodestra alla guida della città. L ... strettoweb.com Dopo 16 anni termina l’era Lo Polito, a contendersi la poltrona di primo cittadino saranno Ernesto Bello, Anna De Gaio, Luca Donadio ed Eugenio Salerno. Le LISTE E I CANDIDATI (in aggiornamento) - facebook.com facebook Elezioni Castrovillari: Anna De Gaio guida il centrodestra per rilanciare la città e il Pollino x.com