A Castrovillari si apre una nuova fase politica con la presentazione ufficiale della candidata del centrodestra, Anna De Gaio. La sua candidatura rappresenta un passo importante nella competizione elettorale locale, che vede ora confrontarsi diverse forze politiche in vista delle prossime elezioni. La sfida tra il centrosinistra e il centrodestra si concretizza con questa candidatura, aprendo un dibattito sulle future strategie amministrative della città.

La corsa per la guida di Castrovillari si è ufficialmente accesa con la presentazione della candidata del centrodestra, Anna De Gaio. L’attuale esponente di Fratelli d’Italia e presidente della commissione regionale dedicata alla parità di opportunità guiderà una coalizione che punta a interrompere l’attuale gestione amministrativa, definita dai sostenitori come priva di una visione futura. L’assetto della coalizione di centrodestra e i nomi in campo. Il fronte guidato da De Gaio nasce da un incontro tra i rappresentanti locali di diverse forze politiche: Forza Italia, Lega – Salvini, Fratelli d’Italia e Noi Moderati, insieme ad altri movimenti che hanno deciso di unirsi in un progetto comune.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castrovillari, Anna De Gaio sfida il centrosinistra per il futuro

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