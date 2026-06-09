Caso Willy | ergastolo per Bianchi arriva la condanna definitiva

La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Bianchi nel caso Willy, revocando le attenuanti precedentemente concesse. La decisione si basa sul fatto che le motivazioni per ridurre la pena non sono state ritenute valide. La sentenza definitiva stabilisce la condanna senza possibilità di appello o revisione. La decisione riguarda esclusivamente il procedimento penale e non include eventuali altre misure o risarcimenti.

? Domande chiave? In Breve La Corte d’Assise d’Appello di Roma condanna Gabriele Bianchi all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. La Seconda Corte di Assise d’Appello di Roma ha stabilito la condanna definitiva all’ergastolo per Gabriele Bianchi, accusato dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto a Colleferro nel settembre del 2020. Il provvedimento chiude un lungo iter giudiziario iniziato con le aggressioni che portarono alla morte del lottatore di MMA. La decisione giunge dopo che la Cassazione aveva ordinato una nuova discussione per valutare correttamente le attenuanti generiche precedentemente concesse all’imputato. L’iter giudiziario e il rinvio della Cassazione. Il percorso legale che ha portato alla sentenza odierna è stato caratterizzato da diversi gradi di giudizio e da una significativa variazione delle pene inflitte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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