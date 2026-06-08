Omicidio Willy appello ter | ergastolo per Gabriele Bianchi

Notizia in breve

Gabriele Bianchi è stato condannato all’ergastolo in appello ter nel processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni ucciso durante un pestaggio a Colleferro il 6 settembre 2020. La condanna è stata decisa dopo il giudizio di secondo grado. La sentenza riguarda esclusivamente Bianchi, coinvolto nell’aggressione che ha portato alla morte della vittima. La decisione è definitiva in questa fase del procedimento.