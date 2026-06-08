Omicidio Willy appello ter | ergastolo per Gabriele Bianchi
Gabriele Bianchi è stato condannato all’ergastolo in appello ter nel processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni ucciso durante un pestaggio a Colleferro il 6 settembre 2020. La condanna è stata decisa dopo il giudizio di secondo grado. La sentenza riguarda esclusivamente Bianchi, coinvolto nell’aggressione che ha portato alla morte della vittima. La decisione è definitiva in questa fase del procedimento.
(Adnkronos) – Gabriele Bianchi condannato all’ergastolo nell’Appello ter del processo sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne ucciso durante un pestaggio a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. Il nuovo processo di appello si è celebrato dopo il rinvio disposto dalla Cassazione lo scorso novembre per ridiscutere le attenuanti generiche concesse a Gabriele Bianchi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Omicidio Willy Monteiro, Gabriele Bianchi condannato allergastolo nel terzo processo di appello
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