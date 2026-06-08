Willy Monteiro Gabriele Bianchi condannato all' ergastolo in appello ter

Gabriele Bianchi è stato condannato all’ergastolo in appello per l’omicidio di Willy Monteiro. La sentenza è arrivata nel terzo processo di appello, dopo che la Cassazione aveva annullato una precedente condanna. La Corte ha confermato la pena massima, riconoscendo la gravità del reato e la responsabilità dell’imputato. La decisione è definitiva e non soggetta a ricorso.

La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, centro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis in cui era stato condannato a 28 anni. I Supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Omicidio Willy Monteiro, Gabriele Bianchi condannato allergastolo nel terzo processo di appello

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