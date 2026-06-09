Caso Irpiniambiente stipendi bloccati | tensione tra sindacati e istituzioni

Oggi si è svolto un incontro in Prefettura per discutere della crisi di Irpiniambiente, con particolare attenzione agli stipendi bloccati. Alla riunione hanno partecipato il capo di gabinetto del prefetto, il presidente della provincia, i rappresentanti dell’ATO e l’amministratore delegato dell’azienda. La questione riguarda il mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori, che ha generato tensioni tra sindacati e istituzioni. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui provvedimenti presi.

Avellino, 9 giugno 2026. La crisi di Irpiniambiente approda ufficialmente in Prefettura. Si è tenuto oggi pomeriggio, su convocazione urgente, un incontro istituzionale al quale hanno partecipato il capo di gabinetto del prefetto, il presidente della provincia, l'ATO, l'amministratore delegato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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