Electrolux si muovono le istituzioni | primo incontro tra politica e sindacati di Friuli e Veneto
Oggi, lunedì 18 maggio, si è svolto un incontro tra rappresentanti dei sindacati e delle istituzioni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. L’obiettivo dell’appuntamento è affrontare la situazione legata alla crisi della Electrolux e trovare possibili soluzioni. Si tratta del primo passo ufficiale condiviso tra le parti per discutere delle conseguenze dell’eventuale chiusura o ridimensionamento dell’azienda nella zona. L’incontro si è tenuto in un clima di confronto e collaborazione.
Il primo passo per cercare di scongiurare la crisi Electrolux sindacati e politica lo fanno oggi, lunedì 18 maggio. A Palazzo Balbi di Venezia, sede della giunta regionale veneta, è in programma una riunione sullo stato dell'azienda che ha annunciato pesanti tagli in tutti gli stabilimenti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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