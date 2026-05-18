Electrolux si muovono le istituzioni | primo incontro tra politica e sindacati di Friuli e Veneto

Oggi, lunedì 18 maggio, si è svolto un incontro tra rappresentanti dei sindacati e delle istituzioni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. L’obiettivo dell’appuntamento è affrontare la situazione legata alla crisi della Electrolux e trovare possibili soluzioni. Si tratta del primo passo ufficiale condiviso tra le parti per discutere delle conseguenze dell’eventuale chiusura o ridimensionamento dell’azienda nella zona. L’incontro si è tenuto in un clima di confronto e collaborazione.

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