Sviluppo e lavoro nello Stretto a Messina il confronto tra istituzioni e sindacati

A Messina si terrà un incontro tra rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo accademico e sindacati per discutere di sviluppo economico, opportunità di lavoro e iniziative di coesione sociale nell’area dello Stretto. L’obiettivo è condividere proposte e confrontarsi su tematiche che riguardano la crescita e la presenza di progetti di sviluppo nel territorio. La riunione si svolgerà nelle prossime settimane presso una sede istituzionale della città.

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