Caso Flotilla | la Procura di Roma indaga Ben-Gvir per abusi
La Procura di Roma sta indagando l'ufficiale israeliano per presunti abusi, motivata da prove video che sarebbero state decisive. La procura ha aperto un fascicolo e sta analizzando le immagini come parte delle indagini. Nel frattempo, si discute su come la diplomazia italiana possa intervenire per ottenere la liberazione dei due cooperanti detenuti a Bengasi.
? Domande chiave? In Breve Ben-Gvir indagato a Roma per gli abusi sulla flotta umanitaria: la Procura apre un fascicolo su Ashdod. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir per i fatti legati alla spedizione umanitaria denominata Global Sumud Flotilla. L’azione giudiziaria a Piazzale Clodio segue la presentazione di denunce formali da parte degli attivisti che hanno partecipato alla missione. I magistrati capitolini e i Carabinieri stanno procedendo con l’acquisizione di diverse testimonianze raccolte tra i membri della spedizione. Un elemento centrale dell’inchiesta è rappresentato da un video diffuso originariamente dallo stesso Ben-Gvir sui propri canali social. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Caso Flotilla, la Procura di Roma indaga per sequestro di persona
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La Procura di Roma ha iscritto Itamar Ben-Gvir nel registro degli indagati nell’inchiesta sulla Global Sumud Flotilla, in un caso aperto dopo l’abbordaggio delle imbarcazioni dirette verso Gaza e i conseguenti abusi riservati dal ministro israeliano della Sicurezz facebook
La procura di Roma ha posto sotto indagine il ministro della Sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir, in relazione al caso della Global Sumud Flotilla. L'inchiesta riguarda i suoi commenti schernitori nei confronti degli attivisti, italiani inclusi, che a maggio sono stat x.com
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