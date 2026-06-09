Caso Flotilla | la Procura di Roma indaga Ben-Gvir per abusi

Notizia in breve

La Procura di Roma sta indagando l'ufficiale israeliano per presunti abusi, motivata da prove video che sarebbero state decisive. La procura ha aperto un fascicolo e sta analizzando le immagini come parte delle indagini. Nel frattempo, si discute su come la diplomazia italiana possa intervenire per ottenere la liberazione dei due cooperanti detenuti a Bengasi.