Caso Flotilla ministro israeliano Ben-Gvir indagato da procura Roma

Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale è indagato dalla procura di Roma in relazione ai fermi di maggio di attivisti italiani della Flotilla. L’indagine riguarda i presunti fatti avvenuti durante l’operazione. La procura ha aperto un fascicolo senza che siano stati ancora specificati dettagli sulle accuse o sui soggetti coinvolti. La notizia è stata resa nota da fonti ufficiali.

(Adnkronos) – Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir è indagato dalla procura di Roma nel fascicolo avviato dopo i fermi dello scorso maggio degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla. Agli atti i pm di piazzale Clodio hanno acquisito, oltre alle testimonianze dei partecipanti alla missione sentiti dai carabinieri del Ros, anche il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Caso Flotilla, Tajani: Cresce consenso in Ue per sanzioni a ministro israeliano Ben Gvir

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