Flotilla la procura di Roma indaga sugli abusi La mossa dell’Italia | Sanzioni Ue contro Ben Gvir – La diretta

La procura di Roma ha aperto un'indagine sugli abusi verificatisi al porto di Ashdod, mentre il governo italiano ha avanzato una richiesta di sanzioni europee contro il ministro israeliano. Dopo le tensioni e le vessazioni riportate in un video dal ministro israeliano, gli attivisti della Global Sumud Flotilla si preparano a tornare nei loro paesi di provenienza. La vicenda si svolge in un contesto di tensioni e proteste legate alla gestione delle imbarcazioni.

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Il giorno dopo le vessazioni subite al porto di Ashdod, rilanciate in un video dal ministro Itamar Ben Gvir, gli attivisti della Global Sumud Flotilla si apprestano a rientrare nei rispettivi Paesi di appartenenza. Dopo il trasferimento alla prigione di Ketziot, le decine di attivisti sono stati liberati e portati in aeroporto a Eilat, dove si sono imbarcati su un primo volo charter per la Turchia. Da lì s’imbarcheranno su successivi voli per i rispettivi Paesi. Intanto i governi europei – Italia compresa – mettono a fuoco le scelte d’azione con cui mostrare a Israele che questa volta, come ha detto Antonio Tajani, «è stata superata la linea rossa ». 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PROCURA DI ROMA INDAGA ISRAELE: SEQUESTRO DI PERSONA SULLA FLOTILLA! Sullo stesso argomento Tajani contro Ben Gvir: "Ho chiesto sanzioni all'Ue"Il caso delle violenze ai danni degli attivisti della Global sumud flotilla può finire all'ordine del giorno della prossima riunione dei ministri... Leggi anche: Caso Flotilla, l’ira dell’Italia contro il Ministro Ben Gvir: “Immagini inaccettabili, vogliamo le scuse” Flotilla, la Procura di Roma acquisirà il video con Ben-Gvir: indagini sugli abbordaggi e audizioni degli attivisti ift.tt/bA4w3fZ x.com Attivisti Flotilla bendati e in ginocchio in un post di Ben-Gvir. Meloni e Tajani: inaccettabile reddit Flotilla, pm Roma acquisirà video con ministro Ben-GvirFinirà agli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda Flotilla il video diffuso ieri sui propri canali social dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, in cui app ... ilrestodelcarlino.it Flotilla, la Procura di Roma acquisirà il video con Ben-Gvir: indagini sugli abbordaggi e audizioni degli attivistiIl filmato finirà nel procedimento in cui i magistrati allegheranno anche le audizioni dei 29 attivisti già rientrati in Italia ... affaritaliani.it