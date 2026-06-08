Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Roma per sequestro di persona e tortura, nell’ambito delle indagini sulle violenze contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla. Si tratta del primo nome coinvolto nel fascicolo aperto per le violenze commesse durante l’intervento delle forze di sicurezza israeliane sui partecipanti alla flottiglia. L’indagine segue le denunce relative alle azioni di forza e alle presunte torture subite dagli attivisti.

C’è un primo, non unico, indagato nell’inchiesta sulle violenze nei confronti degli attivisti della Global Sumud Flotilla da parte delle forze di sicurezza israeliane. La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, titolare del ministero di Gerusalemme che controlla la polizia e la penitenziaria, ma anche responsabile di aver schernito gli attivisti della Flotilla in arresto al porto di Ashdod, dopo l’abbordaggio in acque internazionali, e di aver (un video lo mostra) colpito una donna al volto. La procura di Roma ha iscritto Ben-Gvir per il reato di sequestro di persona e tortura, le ipotesi su cui si è mossi gli accertamenti dei pm Stefano Opilio e Lucia Lotti, coordinati da Francesco Lo Voi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Violenze sulla Flotilla: il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir indagato dalla procura di Roma per sequestro e tortura

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Il ministro israeliano Ben-Gvir deride gli attivisti della Flotilla inginocchiati e bendati

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