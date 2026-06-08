La procura di Roma ha aperto un’indagine su un ministro israeliano coinvolto nel caso Flotilla per Gaza. Le accuse ipotizzate includono sequestro di persona, tortura e tentato omicidio. L’indagine si concentra sui presunti comportamenti durante il sequestro della nave nel 2010. La vicenda riguarda le operazioni di intercettamento e i presunti abusi subiti dai membri dell’equipaggio. Finora non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sui dettagli dell’indagine.

La Procura di Roma indaga sul ministro israeliano Itamar Ben Gvir dopo le denunce presentate dagli attivisti della Freedom Flotilla diretta a Gaza. Nel fascicolo vengono ipotizzati reati come sequestro di persona, tortura e tentato omicidio. Durissima la replica del ministro, che respinge ogni accusa e attacca l’Italia. Ben Gvir indagato a Roma La notizia ha immediatamente assunto una rilevanza internazionale, alimentando nuove tensioni diplomatiche tra Italia e Israele. L’apertura del fascicolo da parte della Procura di Roma sul ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir riguarda l’ambito dell’inchiesta relativa all’intercettazione della missione umanitaria della Freedom Flotilla diretta verso Gaza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ben Gvir e caso Flotilla, ministro israeliano indagato: tortura, sequestro di persona e tentato omicidio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ben Gvir e Flotilla, attivisti rientrati in Italia: Calci, pugni e ossa rotte

Notizie e thread social correlati

Violenze sulla Flotilla: il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir indagato dalla procura di Roma per sequestro e torturaIl ministro israeliano Itamar Ben-Gvir è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Roma per sequestro di persona e tortura,...

L'Italia indaga il ministro israeliano Ben-Gvir per tortura e sequestro di personaLa Procura di Roma ha aperto un'indagine su un ministro israeliano, accusato di aver torturato e sequestrato persone durante un episodio nel maggio...

Temi più discussi: Itamar Ben-Gvir, il volto radicale di Israele; Ben Gvir umilia gli attivisti della Flotilla arrestati. Meloni e Tajani: pretendiamo scuse; L’analista israeliano: Comportamento Ben Gvir inaccettabile; Israele, Ben-Gvir loda la reazione della polizia: Bene un terrorista morto a terra.

Ben Gvir è indagato in Italia per il caso degli attivisti della Flotilla x.com

Ben-Gvir (Ministro della Sicurezza nazionale israeliano) indagato a Roma: nel fascicolo ipotesi di tortura e sequestro di persona reddit

Ministro Ben-Gvir indagato dopo il caso Flotilla, la procura di Roma apre un fascicoloLa procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir nel fascicolo aperto dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla: agli atti ci sono ... notizie.it

Caso Flotilla, indagato a Roma Ben Gvir. Il ministro israeliano contro l'Italia: 'il Paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte'Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abbordaggio, nel maggio scorso, da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flotilla. ansa.it