Taormina il Bambin Gesù lascia la cardiochirurgia pediatrica | scoppia il caso politico

A Taormina, la struttura di cardiochirurgia pediatrica chiude i suoi servizi come sono stati offerti negli ultimi anni. La decisione, annunciata dopo un periodo di incertezze e rinvii, ha suscitato reazioni politiche. La chiusura riguarda il reparto che si occupava di interventi di cardiochirurgia per bambini, che non continuerà più con le modalità precedenti. La questione è diventata oggetto di discussione tra le forze politiche locali e regionali.

Dopo anni di incertezze, rinvii e soluzioni tampone, Taormina perde la cardiochirurgia pediatrica così come è stata conosciuta finora. Il Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha comunicato alla Regione Siciliana che non rinnoverà la convenzione in scadenza il 30 giugno, chiudendo di fatto una lunga.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Accordo Monaldi-Bambino Gesù per il rilancio della cardiochirurgia pediatricaTempo di lettura: 2 minuti Rafforzare e rilanciare l’ attività di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Monaldi attraverso una collaborazione... Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, in Commissione Sanità l’audizione dei direttori generaliSi riunisce oggi alle 11 la Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana per affrontare il tema della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Taormina, il Bambin Gesù via a giugno: emergenza cardiochirurgia; Taormina, il Bambin Gesù lascia la cardiochirurgia pediatrica; Cardiochirurgia pediatrica, il Bambino Gesù non rinnova la convenzione con Taormina: sanitari verso Catania; Cardiochirurgia pediatrica, il Bambino Gesù pronto a lasciare Taormina: attività verso Catania. Cardiochirurgia pediatrica: il Bambin Gesù lascia Taormina, il piano B dell'Asp di Messina per salvarlaLa cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale di Taormina potrebbe emigrare prendendo la strada di Catania . Il Bambin Gesù di Roma restando così le cose, ... rtp.gazzettadelsud.it Taormina, il Bambin Gesù lascia la cardiochirurgia pediatricaLa cardiochirurgia pediatrica di Taormina si prepara a un cambio di gestione dopo la decisione dell’ospedale romano Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di ... canalesicilia.it Il Bambino Gesù di Roma ha comunicato alla Regione Siciliana di non voler rinnovare la convenzione con il San Vincenzo di Taormina, dove dal 2010 partecipava alla gestione della cardiochirurgia pediatrica. La collaborazione terminerà il 30 giugno. bit.ly/ilc x.com CCPM | Si chiude definitivamente il capitolo con "Il Bambin Gesù" - facebook.com facebook