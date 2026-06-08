La collaborazione tra la Regione Siciliana e l’Ospedale Bambino Gesù per il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026. È prevista anche la possibilità di un’estensione di sei mesi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Accordo tra Regione Siciliana e Ospedale Bambino Gesù. È stata definita una proroga della collaborazione per il Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina (CCPM), che proseguirà fino al 31 dicembre 2026, con la possibilità di un’estensione ulteriore di sei mesi. La decisione è maturata durante un incontro a Palazzo d’Orléans tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, l’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso e i vertici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, rappresentati dal direttore generale Antonio Perno e dal direttore sanitario Massimiliano Raponi. Alla riunione hanno partecipato anche i rappresentanti del Policlinico di Catania, delle ASP di Messina e Catania e il sindaco di Taormina, oltre ad altri referenti istituzionali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Proroga per la cardiochirurgia pediatrica di Taormina: intesa fino al 2026

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