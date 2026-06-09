Durante una seduta dedicata al contrasto del caporalato, la consigliera regionale di Fratelli d’Italia ha sottolineato le responsabilità diffuse nel settore e ha difeso l’immagine della Calabria onesta.

La Consigliera regionale di Fratelli d’Italia Daniela Iiriti richiama responsabilità diffuse e difende la Calabria onesta nella seduta dedicata al contrasto del caporalato.. Il tema del caporalato, dello sfruttamento del lavoro e delle condizioni dei lavoratori migranti è stato il primo punto all’ordine del giorno della decima seduta consiliare, nella Sala Fortugno di Palazzo Campanella. Un confronto articolato, che ha riportato al centro dell’attenzione una delle questioni più delicate per la Calabria. Nel corso della discussione, l’intervento della Consigliera regionale di Fratelli d’Italia, on. Daniela Iiriti, ha rappresentato uno dei momenti più significativi, per chiarezza di posizioni e fermezza istituzionale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Caporalato, l’intervento dell’on. Iiriti in Consiglio

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