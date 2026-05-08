Proposta Provvedimento Amministrativo di Iiriti e De Francesco

È stato presentato un nuovo provvedimento amministrativo riguardante l’aggiornamento della programmazione commerciale nella regione Calabria. La proposta, identificata con un numero di riferimento, interessa le attività commerciali e le strategie di sviluppo economico locale. Il documento è stato elaborato e sottoposto alle procedure di approvazione previste dalla normativa vigente. Attualmente, si attende il passaggio alle fasi successive di valutazione e discussione ufficiale.

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Proposta Provvedimento Amministrativo: l’aggiornamento della programmazione commerciale in Calabria. La Proposta Provvedimento Amministrativo n. 42XIII, presentata dalle consigliere regionali Daniela Iiriti e Luciana De Francesco, introduce un aggiornamento significativo nella disciplina che regola le medie e grandi strutture di vendita in Calabria. L’atto interviene su un impianto normativo risalente alla deliberazione consiliare n. 409 del 18 gennaio 2000, costruita in un contesto in cui la programmazione commerciale era ancora fondata su limiti dimensionali, soglie massime e criteri quantitativi. Oggi quel quadro è profondamente mutato,...🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Proposta Provvedimento Amministrativo di Iiriti e De Francesco Notizie correlate San Francesco di Paola: presenti alla cerimonia Straface, Occhiuto e De FrancescoSan Francesco di Paola, la Calabria davanti alla sua luce: la presenza dell’assessora Pasqualina Straface e dell’onorevole Luciana De Francesco Nel... Riforma giustizia: Iiriti smaschera l’opposizione ideologica di LucanoLa consigliera regionale Daniela Iiriti ha lanciato un duro attacco contro le dichiarazioni di Mimmo Lucano riguardo alla riforma della giustizia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Emiciclo, settimana politica tra Commissioni e Conferenza dei capigruppo; Consiglio regionale convocato l’11 maggio: in aula proposte su demanio, bilancio e ricostruzione post-ciclone; Sostegno: le proposte del GLO valgono anche prima del PEI definitivo e decide il giudice ordinario. Intervengono le Sezioni Unite; Palazzo Archita, lavori di restauro delle facciate: Entro due anni addio alle impalcature. L’annullabilità del provvedimento amministrativo1. L’annullabilità del provvedimento amministrativo nella legge sul procedimento amministrativo L’invalidità del provvedimento si ricollega alla violazione di norme imperative, nonché alla ... diritto.it L’annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativoCon sentenza n° 4324 del 22 luglio 2024, la Sezione Ottava del T.A.R. Campania Napoli ha esaminato il ricorso con il quale era stato impugnato il provvedimento di annullamento in autotutela, adottato ... diritto.it # PROPOSTA DI LEGGE DI SHARING TV EUROPA PER "PADRI INNAMORATI" “Disposizioni in materia di tutela dei minori e contrasto alle false denunce nei procedimenti per violenza domestica e maltrattamenti” RELAZIONE ILLUSTRATIVA La presente pro - facebook.com facebook