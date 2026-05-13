Ok in consiglio regionale alla risoluzione del Pd contro il caporalato

Da corrieretoscano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aula del consiglio regionale ha approvato una risoluzione con 23 voti favorevoli, sostenuta da diversi gruppi politici, tra cui il Partito democratico, Casa Riformista, Alleanza Verdi e Sinistra e il Movimento 5 Stelle. La proposta riguarda le misure di prevenzione e contrasto contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo nel settore agricolo. La decisione è stata approvata durante la seduta odierna.

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FIRENZ – L’aula del consiglio regionale ha approvato con i 23 voti a favore di Partito democratico, Casa Riformista, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle la proposta di risoluzione sulle azioni di prevenzione e contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura. Al termine di un ampio dibattito i gruppi di Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno optato per l’astensione, mentre ha deciso di non esprimere il voto la consigliera Marcella Amadio (FdI). A presentare l’atto il primo firmatario Simone Bezzini (Pd) che ha sottolineato come “si tratti di un fenomeno che, nonostante tante iniziative, continua a essere presente in Italia e in Toscana.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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