Calisthenics | trionfo ligure a Bologna con il primato di Morselli

Notizia in breve

Un atleta ligure di 18 anni ha ottenuto il quinto posto in una competizione di calisthenics a Bologna, mentre altri giovani talenti della regione hanno conquistato il podio. La gara ha visto la partecipazione di diversi esordienti e atleti esperti, con i liguri che si sono distinti per le performance. Il successo di questa regione si è concretizzato con un primato e diverse posizioni di rilievo tra i primi classificati.