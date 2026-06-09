Calisthenics | trionfo ligure a Bologna con il primato di Morselli
Un atleta ligure di 18 anni ha ottenuto il quinto posto in una competizione di calisthenics a Bologna, mentre altri giovani talenti della regione hanno conquistato il podio. La gara ha visto la partecipazione di diversi esordienti e atleti esperti, con i liguri che si sono distinti per le performance. Il successo di questa regione si è concretizzato con un primato e diverse posizioni di rilievo tra i primi classificati.
Chi sono i giovani talenti liguri che hanno scalato il podio? Come ha fatto un esordiente di diciotto anni a conquistare il quinto posto? Perché due atleti qualificati non hanno potuto gareggiare a Bologna? Quale metodo educativo utilizza la squadra per gestire i nuovi atleti??? In Breve Federico Martini classe 2006 ottiene quinto posto nella sezione skills intermedia. Matteo Giordano assente per infortunio nonostante il punteggio più alto in categoria avanzata. Riccardo Belcast . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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