Nel Seicento, alcune località del Ponente ligure si affermarono come punti di riferimento nei mercati mediterranei per la produzione di pasta. Le manifatture di questa zona riuscirono a competere con la più nota produzione genovese, grazie a tecniche e capacità produttive che consentirono loro di superare le altre realtà locali. Questi centri del Ponente, che includevano città e villaggi, si distinsero per la loro attività commerciale e artigianale nel settore alimentare, contribuendo a consolidare la loro presenza nel Mediterraneo.

? Punti chiave Quali centri del Ponente dominavano i mercati mediterranei nel Seicento?. Come facevano le manifatture imperiesi a superare la produzione genovese?. Quali formati di pasta venivano esportati in tutta Europa?. Perché questa scoperta cambia la geografia economica della Liguria?.? In Breve Ricerca di Alessandro Carassale nel volume curato da Stefano D'Atri.. Produzione tra XVII e XIX secolo nei distretti di Sanremo, Bordighera e Diano.. Esportazione di maccaroni, spaghetti, vermicelli e trenette verso l'Europa continentale.. Convegno internazionale sulla pasta previsto a novembre nella città di Parma.. Tra Porto Maurizio e Sanremo, le nuove ricerche storiche confermano che l’estremo Ponente ligure gestiva già tra il Seicento e l’Ottocento flussi commerciali massicci di pasta secca verso tutto il Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasta nel Mediterraneo: il primato storico del Ponente ligure

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