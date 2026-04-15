Karate | trionfo ligure a Riccione il podio di Sofia Galati

Durante la venticinquesima edizione dell’Open League a Riccione, la delegazione della Polisportiva Quiliano Karate ha ottenuto risultati significativi. La competizione si è svolta tra venerdì 10 e domenica 12 aprile, attirando numerosi atleti da diverse regioni. Tra i protagonisti, figura Sofia Galati, che si è distinta sul podio e ha contribuito al successo della squadra ligure.

La delegazione della Polisportiva Quiliano Karate ha segnato un importante traguardo sportivo durante la venticinquesima edizione dell’Open League, tenutasi a Riccione tra venerdì 10 e domenica 12 aprile. In una competizione di alto livello ranking che ha impegnati i principali atleti del nazionale, Sofia Galati è riuscita a salire sul podio conquistando il terzo posto nella categoria Under 14 -52 kg. I risultati della delegazione ligure all’Open League. Il successo di Sofia Galati non rappresenta l’unico punto luminoso per la società di Quiliano, che ha diverse prestazioni di rilievo nelle varie categorie d’età. Nella classe Under 14, sotto il peso dei 47 kg, Marta Bresciani ha ottenuto la quinta posizione, mentre Mattia Prato Gagliardi si è classificato settimo nella categoria Under 14 -57 kg.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Karate: trionfo ligure a Riccione, il podio di Sofia Galati Karate, bronzo per il Nuovo Csks Prato a Novi LigurePrato, 8 febbraio 2026 – Una medaglia di bronzo ottenuta in una rassegna di karate livello nazionale. Il Libertas Centro Karate Riccione protagonista ai Campionati Regionali AssolutiAi Campionati Regionali Assoluti di karate domenica scorsa a Mirandola, specialità kata e kumite, il Centro Karate Riccione si è confermato...