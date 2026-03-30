Oggi inizia la settimana che culminerà con la 110ª edizione del Giro delle Fiandre. L’evento sarà trasmesso esclusivamente in streaming, senza una diretta in chiaro in televisione. Sono stati annunciati orari e programma della corsa, che si svolgerà nel tradizionale percorso nei Paesi Bassi e in Belgio. La copertura sarà disponibile attraverso piattaforme online ufficiali.

Siamo oggi entrati ufficialmente nella settimana che porterà alla edizione numero 110 del Giro delle Fiandre. La preparazione per la corsa belga è terminata e la seconda Classica Monumento della stagione è pronta a regalare spettacolo domenica 5 aprile. Sarà come sempre un appuntamento ricco di emozioni lungo i 278 chilometri di muri e pavé fiammingo. Dopo la Milano-Sanremo l’attenzione dei grandi protagonisti del ciclismo mondiale si sposta ora totalmente sulla Ronde van Vlaanderen. Tadej Pogacar mette nel mirino la terza vittoria nella Classica del Nord dopo le vittorie nel 2023 e nel 2025. Lo sloveno vuole subito conquistare un’altra Monumento prima della stagione dei Grandi Giri ma sulla sua strada ci sarà un Mathieu Van der Poel rabbioso, pronto alla rivincita dopo la batosta della Sanremo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv il Giro delle Fiandre 2026: orari, programma, streaming. Niente diretta in chiaro

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