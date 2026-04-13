Calendario Europei judo 2026 | programma orari tv streaming

Dal 16 al 19 aprile si svolgeranno a Tbilisi i Campionati Europei di judo 2026. L'evento si svolgerà in quattro giorni e rappresenta il primo grande appuntamento internazionale della stagione con in palio le medaglie. Il programma, gli orari, le modalità di visione in tv e streaming sono stati ufficialmente annunciati. La competizione vedrà la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diversi paesi europei.

Da giovedì 16 a domenica 19 aprile si terranno a Tbilisi i Campionati Europei di judo 2026, primo grande evento internazionale della stagione con in palio le medaglie. Nella capitale georgiana verranno assegnati quattordici titoli individuali, mentre a differenza delle ultime due edizioni della rassegna continentale non si disputerà la prova a squadre miste (che avrà una competizione a sé stante il 7 novembre a Belgrado). L’Italia punta in alto e si presenterà a Tbilisi con una spedizione estremamente competitiva e ambiziosa, anche se sarà quasi impossibile replicare il bottino raccolto un anno fa a Podgorica (8 podi individuali oltre all’argento nel Mixed Team Event).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Europei judo 2026: programma, orari, tv, streaming Calendario Europei ciclismo su pista 2026: orari, programma, tv, streamingLa stagione 2026 del ciclismo su pista verrà inaugurata con i Campionati Europei. Calendario Mondiali ciclocross 2026: programma, orari, tv, streamingArchiviata la Coppa del Mondo, i grandi protagonisti del ciclocross sono pronti ora ad affrontare i Mondiali 2026, giunti alla loro trentunesima...