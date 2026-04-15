Calendario Europei sollevamento pesi 2026 | programma orari tv streaming

Dal 19 al 26 aprile si terranno a Batumi, in Georgia, i Campionati Europei di sollevamento pesi 2026. La competizione rappresenta il primo evento internazionale di rilievo in programma quest’anno e coinvolgerà atleti provenienti da diverse nazioni. Il calendario prevede diverse sessioni di gara, con orari stabiliti e trasmissioni disponibili sia in televisione sia in streaming online.

Tutto pronto in vista dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo appuntamento di rilievo della stagione internazionale che andrà in scena a Batumi (Georgia) da domenica 19 a domenica 26 aprile. La rassegna continentale assegnerà nel complesso sedici titoli, senza considerare le medaglie di specialità per i singoli esercizi di strappo e slancio. Iscrizioni alla mano sono 10 gli atleti azzurri attesi in pedana, nonostante diverse defezioni importanti soprattutto nel settore maschile. Saranno infatti solamente Sergio Massidda (65 kg) e Cristiano Giuseppe Ficco (88 kg) gli uomini italiani in gara, mentre in campo femminile vedremo...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Europei sollevamento pesi 2026: programma, orari, tv, streaming Calendario Europei judo 2026: programma, orari, tv, streamingDa giovedì 16 a domenica 19 aprile si terranno a Tbilisi i Campionati Europei di judo 2026, primo grande evento internazionale della stagione con in... Calendario Europei ciclismo su pista 2026: orari, programma, tv, streamingLa stagione 2026 del ciclismo su pista verrà inaugurata con i Campionati Europei.