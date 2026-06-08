Kessié ha deciso di non rinnovare il contratto e resterà in scadenza alla fine della stagione. La Juventus, che aveva mostrato interesse in passato, potrebbe riprendere i contatti durante il prossimo mercato estivo. Al momento, non ci sono trattative in corso, ma la società valuta eventuali opportunità per rafforzare il reparto. La decisione del calciatore lascia aperta la possibilità di un trasferimento in un altro club.

Niente rinnovo per Kessié: la Juventus torna sullo sfondo, possibile nuova occasione di calciomercato la prossima estate. La Juventus potrebbe tornare alla carica per Franck Kessié. Come emerso negli ultimi mesi, il club bianconero non ha mai smesso di monitorare la situazione dell’ex Milan e Atalanta, il cui futuro resta tutt’altro che definito. Il contratto con l’ Al?Ahli scade il 30 giugno e, nonostante una proposta da 12 milioni a stagione per due anni, non è ancora arrivata un’intesa per il rinnovo. Lo riporta Di Marzio. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il centrocampista classe ’96 ha infatti messo in pausa la trattativa: la sua priorità è tornare in Italia, anche se a cifre decisamente inferiori rispetto a quelle saudite. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Kessié rifiuta il rinnovo in Arabia: la Juventus torna a pensarci, possibile ritorno di fiamma

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