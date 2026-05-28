Professioni tecniche AI e innovazione | a Cagliari la Giornata dei Periti Industriali guarda al futuro

Domani, 29 maggio, si svolgerà a Cagliari la seconda edizione della “Giornata del Perito Industriale”, organizzata dall’Ordine dei Periti Industriali. L’evento si terrà al Caesar’s Hotel e si focalizzerà su professioni tecniche, intelligenza artificiale e innovazione. La giornata riunirà esperti e professionisti del settore per discutere di temi legati al futuro della professione e alle nuove tecnologie.

Domani, venerdì 29 maggio, il Caesar’s Hotel di Cagliari ospiterà la seconda edizione della “Giornata del Perito Industriale”, promossa dall’Ordine dei Periti Industriali di Cagliari. Un appuntamento che metterà al centro i grandi cambiamenti che stanno attraversando il mondo delle professioni tecniche: dall’intelligenza artificiale alla formazione universitaria, fino all’aggiornamento dei lavori pubblici e alle nuove sfide deontologiche. L’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna, dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dalla Rete delle Professioni Tecniche della Sardegna, si aprirà alle 9 con una serie di saluti istituzionali che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, dell’università e degli ordini professionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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