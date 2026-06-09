Il prezzo del biglietto del bus potrebbe salire a 2 euro, suscitando polemiche tra i cittadini. Secondo fonti, molti non pagano la corsa, rendendo difficile il controllo. La proposta di aumento ha scatenato proteste, con richieste di verifiche più stringenti. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma il dibattito resta acceso tra chi teme un ulteriore aggravio economico e chi evidenzia problemi di evasione.

Firenze, 9 giugno 2026 – Il possibile rincaro del biglietto del bus è un boccone indigesto per i fiorentini. D’accordo, c’è l’aumento del petrolio, ma non piace l’ipotesi di pagare ancora di più per un servizio considerato generalmente inefficiente. Senza considerare i tanti che non pagano il biglietto. “Già 1,70 euro è tanto per il servizio fornito, tra bus strapieni e corse saltate – sbotta Gianni Nonfanti –. Piuttosto recuperino soldi controllando di più, non si vedono mai verificatori”. Guido Dugini spiega che “è matematica: molta gente non paga il biglietto, quindi facciamolo pagare a tutti invece di farlo pagare di più”. Boccia il rincaro anche Albert Smith, che però è scettico sulla soluzione del problema: “I furbetti entrerebbero ugualmente”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bus, biglietto verso i 2 euro. È polemica: “Basta rincari, servono controlli. Molti non pagano la corsa”

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Bus e tram verso il rincaro del biglietto, ipotesi 2 euro. I fiorentini: "Il servizio deve migliorare"Il biglietto di autobus e tram potrebbe salire a 2 euro, rispetto agli attuali 1,70 euro.

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Temi più discussi: Bus, biglietto verso i 2 euro. È polemica: Basta rincari, servono controlli. Molti non pagano la corsa; Bus e tram verso il rincaro del biglietto, ipotesi 2 euro. I fiorentini: Il servizio deve migliorare; Anche il bus diventa più caro. Il biglietto urbano su del 15% a Pesaro, Fano e Urbino; Senza biglietto non puoi salire: ragazzino di 11 anni lasciato a piedi dal bus perché ha dimenticato l'abbonamento.

Ho preso un libro dalla biblioteca dell'Osservatorio e ho trovato tra le pagine questo vecchio biglietto per autobus usato come segnalibro. Risale al 11 settembre 1990, da Como Lago a Tratta n. 6 (che non ho idea dove porti) e costava 2500 lire. Frammenti di u x.com

Utilizzando un biglietto dell'autobus dall'Aeroporto di Beauvais a Porte Maillot due settimane prima della data scritta sul biglietto. reddit

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