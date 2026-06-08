Bus e tram verso il rincaro del biglietto ipotesi 2 euro I fiorentini | Il servizio deve migliorare

Da firenzetoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il biglietto di autobus e tram potrebbe salire a 2 euro, rispetto agli attuali 1,70 euro. La proposta è ancora ipotetica e al centro di discussioni tra la Regione e l’azienda di trasporto. I cittadini chiedono miglioramenti nel servizio prima di eventuali aumenti. La decisione finale non è stata ancora presa, ma il tema resta aperto nelle prossime settimane.

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Il biglietto di autobus e tranvia potrebbe costare 2 euro invece degli attuali 1,70 euro. Questa, al momento, è solo un’ipotesi ma il possibile rincaro del biglietto potrebbe presto tornare al centro del confronto tra Regione e Autolinee Toscane. Oltre al rincaro, di conseguenza, potrebbe esserci. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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