voli aerei corsa al biglietto prima dei rincari maxi perdite per le compagnie

Le compagnie aeree mondiali stanno registrando una vendita record di biglietti, dovuto al fatto che molti passeggeri stanno prenotando con largo anticipo i voli nel timore di eventuali rincari. Una prospettiva che viene data quasi per scontata: la guerra in Medio Oriente rischia infatti di stravolgere l’intero assetto del trasporto aereo globale con dolorose perdite che potrebbero ripercuotersi innanzitutto sui passeggeri. Nell’immediato si stima un impatto sul prezzo dei biglietti che potrebbero aumentare fino a quasi il 10%. Il Financial Times stima che dall’inizio della guerra in Iran le 20 maggiori compagnie aeree quotate in borsa a livello mondiale abbiano perso la cifra capogiro di circa 53 miliardi di dollari di valore. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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