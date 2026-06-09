buon compleanno miro klose antonio percassi sara tommasi

Notizia in breve

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità pubbliche, tra cui l’ex calciatore Miro Klose, il proprietario di una catena commerciale e alcune attrici e giornalisti. Tra le celebrità nate in questa data ci sono anche attori, scrittori e politici. Nessuna di queste figure ha annunciato pubblicamente eventi legati ai loro compleanni. La giornata segna il ricordo di queste personalità nate in diversi anni e ambiti professionali.