Buon compleanno Miro Klose Antonio Percassi Sara Tommasi
Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità pubbliche, tra cui l’ex calciatore Miro Klose, il proprietario di una catena commerciale e alcune attrici e giornalisti. Tra le celebrità nate in questa data ci sono anche attori, scrittori e politici. Nessuna di queste figure ha annunciato pubblicamente eventi legati ai loro compleanni. La giornata segna il ricordo di queste personalità nate in diversi anni e ambiti professionali.
Buon compleanno Johnny Depp, Massimo A. Doris, Miro Klose, Giuliano Urbani, Milena Gabanelli, Sara Tommasi, Pierluigi Castagnetti, Giustina Mistrello Destro, Antonio Avati, Fausto Carpa ni, Giulio Terzi di Sant’Agata, Leonardo Gallitelli, Cesare Salvi, Pinuccio Pirazzoli, Laura Trotter, Alessandro Pansa, Pietro Mancini, Antonio Percassi, Maria Amato, Michael J. Fox, Flavia Cercato, Tomas Locatelli, Dario Dainelli, Stefano Tempesti, Marco Gorzegno, Salvatore Ferraro, Debora Salvalaggio, Sokratis Papastathopoulos. Oggi 9 giugno compiono gli anni: Italo Zannier, storico, fotografo; Filippo Coarelli, archeologo; Riz Samaritano, cantante, paroliere, attore; Giuliano Urbani, politologo, ex ministro; Claudio Stagni, vescovo; Fernando Delfini, direttore d’orchestra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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