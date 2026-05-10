Buon compleanno Melba Ruffo Antonio Ambu Daniele Dessena

Oggi si festeggiano diversi compleanni, tra cui quello di Melba Ruffo, Antonio Ambu e Daniele Dessena. Inoltre, si ricordano i compleanni di Miuccia Prada, Maurizio Belpietro, Enzo Cheli, Marina Vlady e Luciana. È una giornata in cui vengono celebrate le persone nate in questo giorno, con eventi e ricorrenze che coinvolgono vari settori e ambiti.

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Buon compleanno Miuccia Prada, Maurizio Belpietro, Enzo Cheli, Antonio Ambu, Marina Vlady, Luciana Sbarbati, Laura Bosio, Sergio Giordani, Evert Skoglund, Carlo Nesti, Bono, Melba Ruffo, Sofia Amoddio, Linda Evangelista, Dj Giuseppe, Andrea Romano, Dennis Bergkamp, Simona Patitucci, Tommaso Ghirardi, Pina Picierno, Kevin Constant, Daniele Dessena, Niccolò Martinoni, Marco Sportiello, Gianmarco Zigoni, Diego Farias . Oggi 10 maggio compiono gli anni: Enzo Cheli, costituzionalista; Salvatore Gentile, botanico, naturalista; Alvaro Sellani, ex calciatore; Antonio Ambu, ex atleta; Fulvio Tessitore, filosofo, politico, storico; Marina Vlady, attrice, scrittrice; Alessandro Metz, regista sceneggiatore; Nello Polese, politico, ingegnere.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Melba Ruffo, Antonio Ambu, Daniele Dessena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Buon compleanno Elia Giora, Antonio Moscatello…Buon compleanno Antonio Moscatello, Antonio Razzi, Elia Giora, Luca Marchegiani, Raniero La Valle, Bachisio Bandinu, Maurizio Blondet, Mago Forest,... Buon compleanno Paul Pogba, Gian Antonio Stella, Ivan VargicBuon compleanno Gian Antonio Stella, Paul Pogba, Edmonda Aldini, Raffaele Guariniello, Giuseppe Sottile, Carlo Fontana, Nino Rizzo Nervo, Riccardo...