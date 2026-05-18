Si parla di un possibile ritorno in Italia per un ex attaccante tedesco, che in passato ha avuto contatti con la società biancoceleste. La sua presenza nella rosa potrebbe essere considerata nel caso in cui si decidesse di cambiare allenatore, con la società pronta a valutare questa opzione. Finora, non ci sono stati annunci ufficiali, ma il nome dell’attaccante torna a circolare come una possibile soluzione per la squadra.

Un'idea, forse una soluzione. Miro Klose in Germania ha rivitalizzato il Norimberga. Ne ha valorizzato i giovani, consentendo al club di arricchirsi e ai tifosi di divertirsi. Il suo Norimberga, nella seconda divisione tedesca, ha finito all'ottavo posto, eppure a inizio anno era una delle maggiori indiziate per la retrocessione: aveva un solo punto dopo 5 giornate, la squadra era stata stravolta. Ma Klose è rimasto sereno, ottenendo risultati insperati. Ora può tornare utile a club che vogliono lanciare i giovani. In passato ha avuto contatti con la Lazio: i biancocelesti, in caso di addio di Sarri, potrebbero tornare alla carica.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Klose-Lazio? Può essere una soluzione. Il nome di Miro pronto a tornare di moda

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Lazio-Roma 2-1 (Serie A 2011-12)

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