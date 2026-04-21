Bradisismo – Commento al bollettino settimanale INGV del 13–19 aprile

Nel bollettino settimanale dell’INGV pubblicato tra il 13 e il 19 aprile, si segnala una sismicità molto bassa, con un totale di 14 eventi sismici registrati. L’attività sismica ha avuto un’intensità massima di magnitudo 1, senza riportare eventi di maggiore entità o di particolare rilievo. La sequenza sismica si è mantenuta minima rispetto alle settimane precedenti.

Saltiamo a piè pari la sismicità che, come sappiamo, è stata molto bassa, caratterizzata da 14 eventi con Mdmax 1.8, e passiamo subito alla deformazione del suolo, che rappresenta l’aspetto più interessante per la nota relazione con i terremoti. Le ultime quattro settimane “perfezionate” (pallini neri), ovvero quelle comprese tra il 9–15 marzo e il 30 marzo–5 aprile, evidenziano una deformazione maggiore rispetto alle quattro settimane riportate nel bollettino precedente: circa 14 ± 3 mm in un mese, quindi in un intervallo compreso tra 11 e 17 mm. Questo periodo potrebbe includere una possibile breve e contenuta “impennata” che avrebbe contribuito alla crisi sismica dei giorni 7 e 8 aprile.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Notizie correlate Bradisismo bollettino settimanale INGV 19-25 gennaioI dati del monitoraggio confermano le attese, una fase di minore energia della spinta. Leggi anche: Bradisismo, il bollettino settimanale del’INGV Contenuti di approfondimento Campi Flegrei, l’Osservatorio Vesuviano rileva una possibile variazione nella velocità di sollevamentoNapoli – L’ultimo aggiornamento sulla situazione geofisica dei Campi Flegrei invita alla consueta cautela nell’interpretazione dei dati preliminari. Secondo ... cronachedellacampania.it Terremoto Campi Flegrei, 3 scosse nelle ultime 24 ore/ Il bollettino: bradisismo sempre a 2,5 cm al meseCi sono state scosse di terremoto Campi Flegrei nelle ultime ore? Sono stati in particolare tre gli eventi sismici registrati, ecco tutti i dettagli Andiamo a fare il punto sulle scosse di terremoto ... ilsussidiario.net