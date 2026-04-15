Bradisismo il bollettino settimanale del’INGV

Nella settimana si sono verificati 94 terremoti, con un massimo di magnitudo di circa 3,4. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha pubblicato il bollettino settimanale sul bradisismo, ma non sono stati forniti dettagli sui meccanismi focali che potrebbero chiarire il tipo di movimento delle faglie coinvolte. La maggior parte degli eventi sismici si è concentrata in aree già note per attività sismica, senza segnalare fenomeni significativi o variazioni inattese.

La sismicità della settimana la conosciamo, 94 terremoti con Mdmax 3.4± 0.3, non vengono forniti dettagli geofisici come i meccanismi focali che potrebbero aiutarci a capire il tipo di movimento della faglia che li ha prodotti, compressivo, distensivo, trascorrente..speriamo che li mettano nel bollettino mensile di aprile. Per quanto riguarda il sollevamento. Le 4 settimane perfezionate sono quelle comprese tra 23-1 marzo e 23-29 marzo, circa un mese o poco più in cui il sollevamento assoluto (non la velocità media) è stato di circa 12±3mm, non molto diverso da quello delle 4 settimane dell’ultimo bollettino che potrebbe essere rappresentativo per il mese di marzo.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Bradisismo bollettino settimanale INGV 19-25 gennaioI dati del monitoraggio confermano le attese, una fase di minore energia della spinta. Leggi anche: Bradisismo – Aggiornamento e commento al bollettino settimanale