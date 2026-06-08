Filippo Boscagli, 46 anni, è stato eletto sindaco di Lecco. È sposato e lavora come consulente giuridico in un ufficio legale aziendale a Milano. È nipote di un ex sindaco della città, con un legame familiare che si ripete dopo 40 anni. La sua nomina segna il ritorno di una famiglia in ruoli amministrativi locali. Boscagli assume l’incarico dopo aver vinto le elezioni comunali.

Lecco, 8 giugno 2026 – Filippo Boscagli ha 46 anni, è sposato, e di professione è consulente giuridico in un ufficio legale aziendale di Milano. E ' nipote di Giulio Boscagli, ex assessore regionale scomparso nel 2020 all'età di 72 anni. Anche suo zio era stato sindaco di Lecco, eletto esattamente quarant'anni prima di lui, nel 1986, come capolista della Democrazia cristiana e rimasto in carica fino al 1993. https:www.ilgiorno.itvideofilippo-boscagli-le-prime-parole-da-sindaco-una-camminata-meravigliosa-lecco-voleva-cambiare-b6d9cg45 Diplomato al liceo scientifico Giovanni Battista Grassi di Lecco e laureato a pieni voti alla facoltà di Giurisprudenza della Statale di Milan o, il neo sindaco di Lecco è il ventunesimo primi cittadino della storia repubblicana della città, l'ottavo eletto direttamente dai cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è Filippo Boscagli, nuovo sindaco di Lecco: nipote d’arte in Comune 40 anni dopo lo zio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Filippo Boscagli, il nipote d’arte: sindaco di Lecco quartant’anni dopo lo zioFilippo Boscagli, 46 anni, è stato eletto sindaco di Lecco, a 40 anni dalla morte dello zio, che aveva ricoperto lo stesso ruolo.

Forza Italia lancia la sfida per Lecco: chi sono i 32 candidati per Boscagli sindacoForza Italia ha presentato ufficialmente i 32 candidati che si presentano alle prossime elezioni comunali di Lecco, previste per il 24 e 25 maggio.

Temi più discussi: Elezioni comunali a Lecco, i ballottaggi: guida Boscagli, Gattinoni in rincorsa. Cinque anni fa il sorpasso riuscì per 31 voti; Boscagli sindaco, 111 firme dalla società civile lecchese: Ci mettiamo la faccia; È tornata l’Onda gialla a sostegno di Filippo Boscagli; Elezioni comunali 2026: mercoledì il confronto fra Boscagli e Gattinoni.

COMUNALI | Filippo Boscagli, candidato del centrodestra, è eletto sindaco di Lecco. Lo riporta Youtrend sui social. Tutti gli aggiornamenti in diretta #ANSA ansa.it/sito/notizie/p… x.com

Filippo Boscagli, il nipote d’arte: sindaco di Lecco quartant’anni dopo lo zioGiulio Boscagli, ex assessore regionale, fu eletto primo cittadino con la Dc nel 1986. Il nipote milita in Fratelli d’Italia, ma è considerato un moderato: ha un passato in Forza Italia ed è esponente ... ilgiorno.it

Chi è Filippo Boscagli, nuovo sindaco di Lecco: età, moglie, partito, carriera, risultati elezioni 2026 e sfida vinta contro Mauro GattinoniFilippo Boscagli è il nuovo sindaco di Lecco. Il suo nome, nelle ultime ore, è finito al centro della politica lombarda dopo la vittoria al ballottaggio contro Mauro Gattinoni, sindaco uscente ... alphabetcity.it