Filippo Boscagli il nipote d’arte | sindaco di Lecco quartant’anni dopo lo zio

Filippo Boscagli, 46 anni, è stato eletto sindaco di Lecco, a 40 anni dalla morte dello zio, che aveva ricoperto lo stesso ruolo. Boscagli è sposato e lavora come consulente giuridico in un ufficio legale a Milano. La sua nomina è stata annunciata oggi, e segna il ritorno di un membro della famiglia nel ruolo di primo cittadino della città.

Lecco, 8 giugno 2026 – Filippo Boscagli ha 46 anni, è sposato, e di professione è consulente giuridico in un ufficio legale aziendale di Milano. E ' nipote di Giulio Boscagli, ex assessore regionale scomparso nel 2020 all'età di 72 anni. Anche suo zio era stato sindaco di Lecco, eletto esattamente quarant'anni prima di lui, nel 1986, come capolista della Democrazia cristiana e rimasto in carica fino al 1993. https:www.ilgiorno.itvideofilippo-boscagli-le-prime-parole-da-sindaco-una-camminata-meravigliosa-lecco-voleva-cambiare-b6d9cg45 Diplomato al liceo scientifico Giovanni Battista Grassi di Lecco e laureato a pieni voti alla facoltà di Giurisprudenza della Statale di Milan o, il neo sindaco di Lecco è il ventunesimo primi cittadino della storia repubblicana della città, l'ottavo eletto direttamente dai cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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