Nelle ultime settimane si è diffusa la notizia della morte di un uomo di 36 anni presso l’Ospedale Ruggi di Salerno. Tuttavia, le indagini hanno chiarito che l’uomo non lavorava nella Piana del Sele, non era stato vittima di caporalato e non era stato esposto a sostanze tossiche. Secondo le fonti ufficiali, il decesso è stato causato da numerose patologie di cui l’uomo era affetto.

Non aveva lavorato nella Piana del Sele, non era una vittima di caporalato e non era stato esposto a sostanze tossiche Paul Neeraj, l’indiano di 36 anni morto nelle scorse settimane presso l’Ospedale Ruggi di Salerno. Lo precisa la Procura guidata da Raffaele Cantone in una nota diramata “atteso il continuo diffondersi di notizie” sulle cause del decesso del presunto bracciante, ricondotta dai giornalisti che se ne sono occupati “alla prolungata esposizione ad agenti chimici o altre sostanze tossiche, conseguenti a condizioni di sfruttamento lavorativo di persona in condizioni di vulnerabilità e riconnesse al fenomeno del caporalato dilagante nella Piana del Sele”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salerno, non fu vittima di caporalato l’indiano morto al Ruggi: “Era affetto da numerose patologie e non lavorava nei campi della Piana del Sele”

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