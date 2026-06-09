Benevento | appello per intitolare una via o una scuola a Domenica Zanin

Un appello è stato lanciato a Benevento per intitolare una via o una scuola a Domenica Zanin, figura nota per aver rivoluzionato la pedagogia locale. La richiesta riguarda specificamente l’intitolazione della scuola di Sant’Angelo, in riconoscimento del suo contributo nel settore educativo. I cittadini coinvolti ritengono che questa iniziativa possa rendere omaggio alla sua influenza sulla pedagogia e sulla comunità di Benevento.

? Punti chiave? In Breve Benevento si mobilita per onorare l’eredità culturale di Domenica Zanin attraverso l’intitolazione di una scuola o di una strada. Un appello collettivo scuote i cittadini di Benevento per chiedere che la figura di Domenica Zanin riceva il riconoscimento pubblico che merita tramite l’intitolazione di una via o di un istituto scolastico. La proposta mira a celebrare una donna che ha segnato profondamente la cultura sannita durante il secondo Novecento, agendo come una vera e propria guida per intere generazioni. La mobilitazione nasce da una discussione accesa e commossa avvenuta sul web, stimolata da una sollecitazione che ha raccolto il sostegno di numerosi residenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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